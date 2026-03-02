Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus und Fahrerflucht

Altena (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag einen an der Bahnhofstraße parkenden Passat und eine Hausfassade mit weißer Farbe beschmiert. Der Pkw-Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Nach einen Unfallfahrt sucht die Polizei nach einem Geschädigten. Am 12. Februar gegen 15.45 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Pkw, der sehr unsicher über die Mondhahnstraße fuhr. Im Vorbeifahren touchierte der Pkw mit seiner linken Front einen am Fahrbahnrand parkenden, grauen Kleinwagen. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern fuhr weiter. Die Zeugin meldete den Unfall der Polizei. Die konnte den 67-jährigen Unfallfahrer ermitteln. Der beschädigte, graue Kleinwagen war jedoch inzwischen weg. Die Polizei bittet den Halter bzw. Fahrer nun, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell