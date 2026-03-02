PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus und Fahrerflucht

Altena (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag einen an der Bahnhofstraße parkenden Passat und eine Hausfassade mit weißer Farbe beschmiert. Der Pkw-Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Nach einen Unfallfahrt sucht die Polizei nach einem Geschädigten. Am 12. Februar gegen 15.45 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Pkw, der sehr unsicher über die Mondhahnstraße fuhr. Im Vorbeifahren touchierte der Pkw mit seiner linken Front einen am Fahrbahnrand parkenden, grauen Kleinwagen. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern fuhr weiter. Die Zeugin meldete den Unfall der Polizei. Die konnte den 67-jährigen Unfallfahrer ermitteln. Der beschädigte, graue Kleinwagen war jedoch inzwischen weg. Die Polizei bittet den Halter bzw. Fahrer nun, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

  • 27.02.2026 – 14:17

    POL-MK: Zeugensuche nach tödlichem Hundebiss und Schlägen durch unbekannte Hundehalterin

    Hemer (ots) - Eine Hemeranerin erstattete am Dienstagabend Strafanzeige bei der Polizei. Ihren Angaben zu Folge ging sie gegen 17.40 Uhr mit ihrem Hund an den Hundewiesen nahe der Entenskulptur oberhalb des Sauerlandparks (Deilinghofer Straße) spazieren. Dort sei ihr Hund vom Hund einer bisher unbekannten Täterin attackiert worden. Die Frau habe keine Anstalten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:56

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Altena (ots) - Heute Morgen kam es gegen 7.10 Uhr zu einem Unfall an der Rahmedestraße. Auf Höhe der Hausnummer 384 fuhr eine 13-Jährige mit dem Fahrrad in Richtung Altena und wurde nach eigenen Angaben mit zu geringem Abstand von einem Auto überholt. Folglich stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die 0235291990. (lubo) ...

    mehr
