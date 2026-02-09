POL-MK: Fenster eingeschlagen

Lüdenscheid (ots) - Am 5.2., 11.45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen an der Parkpalette an der Goldenen Ecke geparkten weißen VW Polo. Es entstand Sachschaden am hinteren linken Kotflügel in Form von Lackkratzern. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid ...

