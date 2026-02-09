Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fenster eingeschlagen
Herscheid (ots)
Am Sonntagnachmittag lösten Unbekannte gegen 14 Uhr Alarm an einem Firmengebäude an der Habbeler Straße aus. Sie schlugen das Fenster einer Firma ein, um mutmaßlich einzubrechen. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 02391/9199-0. (lubo)
