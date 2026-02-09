PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fenster eingeschlagen

Herscheid (ots)

Am Sonntagnachmittag lösten Unbekannte gegen 14 Uhr Alarm an einem Firmengebäude an der Habbeler Straße aus. Sie schlugen das Fenster einer Firma ein, um mutmaßlich einzubrechen. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 02391/9199-0. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

