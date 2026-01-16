Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Ladestation-Kabel gestohlen - Glasbruch

Iserlohn (ots)

Am Schleddenhofer Weg sind unbekannte Personen durch ein Fenster in eine Wohnung eingestiegen und haben darin randaliert. Am Donnerstag stiegen sie zwischen 15-18 Uhr ins Gebäude ein, sie entwendeten zudem ein Fernsehgerät und ein Mobiltelefon. Die Kripo ermittelt nun in der Angelegenheit und bittet Zeugen unter 02371 91990 um Mithilfe.

Am Hennener Marktplatz haben Unbekannte die Kupferkabel einer E-Ladestation abgeschnitten und entwendet. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht, die Polizei sucht Zeugen.

An der Brüderstraße haben gestern Nachmittag unbekannte Personen gegen 16 Uhr für Glasbruch gesorgt. Offenbar wurden mehrere Fenster eines Schulgebäudes mit Steinen eingeworfen, nun ermittelt die Kripo. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell