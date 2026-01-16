PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Ladestation-Kabel gestohlen - Glasbruch

Iserlohn (ots)

Am Schleddenhofer Weg sind unbekannte Personen durch ein Fenster in eine Wohnung eingestiegen und haben darin randaliert. Am Donnerstag stiegen sie zwischen 15-18 Uhr ins Gebäude ein, sie entwendeten zudem ein Fernsehgerät und ein Mobiltelefon. Die Kripo ermittelt nun in der Angelegenheit und bittet Zeugen unter 02371 91990 um Mithilfe.

Am Hennener Marktplatz haben Unbekannte die Kupferkabel einer E-Ladestation abgeschnitten und entwendet. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht, die Polizei sucht Zeugen.

An der Brüderstraße haben gestern Nachmittag unbekannte Personen gegen 16 Uhr für Glasbruch gesorgt. Offenbar wurden mehrere Fenster eines Schulgebäudes mit Steinen eingeworfen, nun ermittelt die Kripo. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 06:06

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn (ots) - 1. Messstelle Iserlohn, Seilerseestraße, Zeit 15.01.2026, 7 bis 8:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 888, Verwarngeldbereich 6, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 93 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:22

    POL-MK: (Fast-)Unfall: Kind entfernt sich

    Iserlohn-Letmathe (ots) - Eine gewissenhafte Pkw-Fahrerin hat der Polizei am Mittwochmorgen einen möglichen Zusammenstoß mit einem Kind gemeldet. Die Pkw-Fahrerin bog gegen 7.50 Uhr von der Von-der-Kuhlen-Straße nach links in die Friedensstraße ab, genau in dem Moment, als ein Kind die Friedensstraße überquerte. Die Fahrerin bremste stark ab, kann aber nicht definitiv sagen, ob es zu einer Berührung kam. Die etwa ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:59

    POL-MK: Nach Schlägen sucht die Polizei einen Zeugen

    Iserlohn (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Samstag gegen 16 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Ring gibt es unterschiedliche Darstellungen des Ablaufs. Ein 24-jähriger Mann hatte die Polizei angerufen, weil er von einem unbekannten Autofahrer geschlagen worden sei. Der 26-jährige Autofahrer meldete sich inzwischen bei der Polizei und erstattete seinerseits Anzeige wegen Körperverletzung. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren