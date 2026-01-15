PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Nach Schlägen sucht die Polizei einen Zeugen

Iserlohn (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Samstag gegen 16 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Ring gibt es unterschiedliche Darstellungen des Ablaufs. Ein 24-jähriger Mann hatte die Polizei angerufen, weil er von einem unbekannten Autofahrer geschlagen worden sei. Der 26-jährige Autofahrer meldete sich inzwischen bei der Polizei und erstattete seinerseits Anzeige wegen Körperverletzung. Ein Zeuge, möglicherweise ein Taxifahrer, griff ein. Die Polizei bittet nun diesen Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

