POL-MK: Werkstatt geknackt

Lüdenscheid (ots) - Die am gestrigen Tag als vermisst gemeldete 47-jährige Lüdenscheiderin ist wieder aufgetaucht. Eine Polizeistreife konnte sie in den Abendstunden in der Lüdenscheider Innenstadt auffinden. Ihr geht es gut. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt. Die Polizei dankt für die eingegangenen Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

