Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug angezeigt

Brand in ehemaliger Werkstatt

Lüdenscheid (ots)

Auf der Suche nach einem Job ist eine 32-jährige Lüdenscheiderin vermutlich auf Betrüger hereingefallen. Sie hatte eine Werbung im sozialen Netzwerk TikTok entdeckt und sich per WhatsApp bei dem Anbieter gemeldet. Ihr angeblicher Auftrag: Sie sollte über Tätigkeiten auf einer Kryptoseite Provisionen erhalten. Um einen Account anzulegen, überwies sie zunächst Geld, das sie tatsächlich anschließend als Provision zurückbekam. Um weitere Provisionen zu erhalten, überwies sie mehrmals weiteres Geld. Diesmal kamen allerdings keine Zahlungen zurück, weshalb die Frau zuletzt Anzeige bei der Polizei erstattete. Die warnt vor solchen Jobangeboten, bei denen sich Auftraggeber und Bewerber nie persönlich kennenlernen. Schon bei der Übermittlung von persönlichen Daten oder Dokumenten sollten Job-Suchende sehr zurückhaltend sein. Die Täter können solche Daten noch jahrelang missbrauchen.

Wegen eines Brandes in einem leerstehenden Firmengebäude mussten heute Nacht die Bewohner eines benachbarten Wohnhauses an der Volmestraße evakuiert werden. Ein Bewohner wurde kurz vor 2 Uhr nachts durch einen starken Geruch nach verbranntem Plastik wach. Als er dem Geruch nachging, kam er in ein völlig verqualmtes Badezimmer. Er rief die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, kam der Qualm von einem Feuer in der hinter dem Wohnhaus liegenden, ehemaligen Kfz-Werkstatt. Da in dem Wohnhaus auch bereits der Flur verqualmt war, musste die Feuerwehr zwei Personen aus der Dachgeschosswohnung holen. Die Volmestraße blieb während der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Brandstiftung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell