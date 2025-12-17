PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug angezeigt
Brand in ehemaliger Werkstatt

Lüdenscheid (ots)

Auf der Suche nach einem Job ist eine 32-jährige Lüdenscheiderin vermutlich auf Betrüger hereingefallen. Sie hatte eine Werbung im sozialen Netzwerk TikTok entdeckt und sich per WhatsApp bei dem Anbieter gemeldet. Ihr angeblicher Auftrag: Sie sollte über Tätigkeiten auf einer Kryptoseite Provisionen erhalten. Um einen Account anzulegen, überwies sie zunächst Geld, das sie tatsächlich anschließend als Provision zurückbekam. Um weitere Provisionen zu erhalten, überwies sie mehrmals weiteres Geld. Diesmal kamen allerdings keine Zahlungen zurück, weshalb die Frau zuletzt Anzeige bei der Polizei erstattete. Die warnt vor solchen Jobangeboten, bei denen sich Auftraggeber und Bewerber nie persönlich kennenlernen. Schon bei der Übermittlung von persönlichen Daten oder Dokumenten sollten Job-Suchende sehr zurückhaltend sein. Die Täter können solche Daten noch jahrelang missbrauchen.

Wegen eines Brandes in einem leerstehenden Firmengebäude mussten heute Nacht die Bewohner eines benachbarten Wohnhauses an der Volmestraße evakuiert werden. Ein Bewohner wurde kurz vor 2 Uhr nachts durch einen starken Geruch nach verbranntem Plastik wach. Als er dem Geruch nachging, kam er in ein völlig verqualmtes Badezimmer. Er rief die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, kam der Qualm von einem Feuer in der hinter dem Wohnhaus liegenden, ehemaligen Kfz-Werkstatt. Da in dem Wohnhaus auch bereits der Flur verqualmt war, musste die Feuerwehr zwei Personen aus der Dachgeschosswohnung holen. Die Volmestraße blieb während der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Brandstiftung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:12

    POL-MK: Einbruch auf dem Weihnachtsmarkt / Festnahme nach Kellereinbruch

    Iserlohn (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde versucht, in eine der Verkaufsbuden des Weihnachtsmarktes in der Wermingser Straße einzubrechen. Die Polizei hat heute Morgen in der Annastraße einen mutmaßlichen Kellereinbrecher vorläufig festgenommen. Kurz nach 2 Uhr hörten Anwohner des Mehrfamilienhauses Geräusche. Sie riefen die Polizei. Vor der flüchtete der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:11

    POL-MK: Feuer in leerstehender Firma

    Hemer (ots) - Am Dienstagnachmittag brannte in einem leerstehenden Firmengebäude an der Bachstraße ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte eine Metalltür leicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:11

    POL-MK: Fußgänger niedergeschlagen

    Menden (ots) - Nach einem Vorfall am 23. November sucht die Polizei nach Zeugen: Ein 43-jähriger Mann wurde in der Nacht auf der Schreberstraße niedergeschlagen. Während einer Feier wollte er an dem Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kurz zu seinem Fahrzeug gehen, das 200 Meter entfernt stand. Seine Frau fand ihn einige Zeit später auf dem Boden liegend. Er muss einen Schlag von hinten bekommen haben und kam erst im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren