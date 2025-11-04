Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw streift Fußgänger: Zeugen gesucht
Lüdenscheid (ots)
Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der Thünenstraße. Dort streifte ein vorbeifahrender Pkw einen Mann, der mit seinem Hund spazieren gehen wollte. Der 62-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Fahrer fuhr zunächst weiter. Die Polizei konnte seine Identität klären. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 9199-0 zu melden. (cris)
