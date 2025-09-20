Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisstem Senior

Balve (ots)

Die Polizei sucht seit gestern, 19.30 Uhr, nach einem 77-jährigen Senior aus Balve (Foto). Zuletzt gesehen wurde er gestern Mittag in einem am Seniorenheim am Brucknerweg. Der Gesuchte könnte sich aufgrund seines Allgemeinzustandes in einer hilflosen Lage befinden. In der Nacht suchten bereits zahlreiche Polizeistreifen, sog. Mantrailerhunde sowie der Polizeihubschrauber "Hummel" bislang erfolglos nach dem Vermissten. Die Suche wird im heutigen Tagesverlauf fortgesetzt.

Der Gesuchte ist männlich, 186 cm groß, von schlanker Statur, hat graue/weiße Haare, einen grau/weißen Bart und trägt eine Brille. Zur Bekleidung liegen keine Angaben vor.

Wer den Vermissten sieht, wird gebeten, sofort den Polizei-Notruf 110 zu wählen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell