Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht eine 13-Jährige aus Iserlohn. Sie kehrte am Sonntag, 24.08.2025, nicht wie verabredet zu ihrer Wohnanschrift zurück. Sie führt ein Mobiltelefon mit sich, das seit ihrem Verschwinden ausgeschaltet ist. Ermittlungen ergaben Hinweise, dass sie sich im Raum Kiel oder in Berlin aufhalten könnte.

Zwei Fotos der Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/178791

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des vermissten Kindes geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell