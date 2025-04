Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Presseeinladung: Verkehrskontrollen am Dienstag

Halver (ots)

In der nächsten Woche kommt es im Rahmen der europaweiten Aktionswoche ROADPOL zu Verkehrskontrollen im ganzen Kreisgebiet. Ziel ist unter anderem die Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit, auch Ablenkung, Drogen- und Alkoholmissbrauch stehen im Fokus. Interessierten Pressevertretern wird hier die Möglichkeit geboten, den beispielhaften Kontrollen beizuwohnen und vom Einsatz zu berichten. Sie können sich am Dienstag (8.4.) um 15.30 Uhr an der B229 in Halver an der Einmündung zur Elberfelder Straße einfinden. Um vorherige Anmeldung per Mail oder Telefon wird gebeten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell