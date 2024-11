Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht vermisste demente Dame

Bild-Infos

Download

Halver (ots)

Die Polizei sucht bereits seit den Mittagsstunden nach einer vermissten 60-jährigen Frau (Foto). Die Gesuchte wohnt seit kurzem in einem Altenheim an der Straße "Zum Hälversprung". Sie ist 175cm groß, von sportlicher Statur, hat kurze, bräunlich-schwarze Haare und trägt vermutlich dunkle Wanderschuhe, dunkle, eng anliegende Jeans, einen dunkelgrünen Pullover mit Kapuze und eine Bauchtasche. Die Gesuchte ist dement und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Hinweise zum Aufenthalt der Frau bitte sofort an den Notruf 110. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell