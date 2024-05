Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spiegelgläser gestohlen - Wohnungseinbruch

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden an der Calvinstraße die Spiegelgläser der rechten Außenspiegel von mindestens sechs Fahrzeugen gestohen. Ein weiteres betroffenes Fahrzeug parkte an der Pütterstraße. Unbekannte sind zwischen 9. Mai und dem gestrigen Donnerstagabend in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus am Hilkenhohler Weg eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuckketten. (cris)

