Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisstem 48-Jährigen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Lüdenscheid: Der psychisch beeinträchtigte 48-jährige Mann lebt in einer Wohngruppe einer Pflegeeinrichtung. Er hielt sich bis zum 27. März bei der Familie in Köln auf. Dort stieg er an diesem Tag in den Zug, kam jedoch nicht in Lüdenscheid an. Betreuer und Polizei haben alle Orte, an denen er sich auch sonst gelegentlich aufhält, abgesucht. Da eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist, läuft seit heute Morgen eine Öffentlichkeitsfahndung. Der Vermisste ist 1,55 Meter groß. Er braune Augen. Ein Foto ist zu finden auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/132120. Hinweise bitte an den Polizei-Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell