POL-MK: Suche nach 29-Jährigem

Nachrodt (ots) - In der vergangenen Woche haben Unbekannte versucht, in das Vereinsheim der SG Nachrodt am Holensiepen einzubrechen. Am Montag gegen Mittag waren noch alle Fenster in Ordnung, am Mittwoch gegen 14.30 Uhr fielen die Hebelmarken an einem Fenster auf. Der Verein informierte die Polizei. (cris)

