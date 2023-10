Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisst: 52-jährige Plettenbergerin

Die Polizei sucht nach einer 52-jährigen Frau aus Plettenberg. Die Vermisste befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es besteht die Möglichkeit einer Selbstgefährdung. Die Frau ist bereits seit heute Morgen verschwunden und wurde zuletzt kurz nach 10 Uhr etwa 800 Meter von ihrer Wohnung entfernt in Landemert gesehen. Gegen 20 Uhr haben sich die Verwandten an die Polizei gewandt. Seitdem laufen die Suchmaßnahmen der Polizei. Die Vermisste ist kräftig, wirkt verwirrt, eine Gesichtshälfte ist leicht gelähmt. Sie hat blonde, schulterlange Haare und trägt wahrscheinlich eine schwarze Hose, einen schwarze Sweat mit hellblauem Streifen und vermutlich eine rote Lederjacke. Sie könnte sich in einem größeren Waldstück aufhalten, vielleicht bereits auf Olper Kreisgebiet.

Die Polizei fragt nun: Wer hat die Frau heute im Laufe des Tages gesehen oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich bereits in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise bitte unter dem Polizeinotruf 110! (cris)

