POL-MK: Suche nach vermisster Person

Herscheid (ots) - Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, in eine Firma in der Straße Am Mühlengraben eingebrochen. Die vier Männer kletterten dazu zunächst über einen Zaun. Anschließend schlugen sie die Scheibe eines Rolltores ein und erlangten auf diese Weise Zugriff auf den Innenraum. Bei ihrem Einbruch lösten die Täter einen Alarm aus und flüchteten anschließend ohne Beute in einem ...

