POL-MK: Vermisstensuche in Iserlohn

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter setzten gestern, 12.15 Uhr, einen Müllcontainer an der Brüderstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (dill) Diebe entwendeten gestern, zwischen 12 und 13.30 Uhr, am Ahornweg ein schwarzes "Serious Rockville Disc" Mountainbike. Das Rad stand in Höhe Hausnummer 19 an einer Straßenlaterne und war mit einem Schloss ...

