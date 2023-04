POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kiersper

Lüdenscheid (ots) - Ein 78-jähriger Lüdenscheider wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Herscheider Landstraße bestohlen. Während er seine Waren zusammensuchte, streckte seine Geldbörse noch einer der äußeren Jackentaschen. Gegen 11 Uhr wollte er an der Kasse bezahlen und suchte ...

mehr