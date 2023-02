POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung anlässlich aktueller Vermisstensuche

Iserlohn (ots) - Ein 90-jähriger Iserlohner hat am Mittwochnachmittag Bargeld an einen unbekannten Mann ausgehändigt, nachdem er einen sogenannten "Schockanruf" erhalten hatte. Am frühen Nachmittag meldete sich zunächst telefonisch eine angebliche Polizistin beim Geschädigten. Sie gab gegenüber dem 90-Jährigen an, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Da die Tochter nun im Gefängnis ...

