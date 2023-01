Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster 42-jährigen aus Werdohl

Werdohl (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer vermissten 42-jährigen aus Werdohl. Letztmalig gesehen wurde sie am gestrigen Abend, gegen 19:55 Uhr, im Bereich ihrer Wohnanschrift in der Feldstraße. Anschließend verliert sich ihre Spur. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte (FOTO) in einer gefährlichen Lage befindet. Die Vermisste ist ca. 1.60m groß, schlank und hat blonde Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Leggins und ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt. Bei der Suche nach der Vermissten kam am Morgen bereits ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten bitte unter Polizeinotruf 110. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell