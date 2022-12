Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster 80-Jähriger

Bild-Infos

Download

Hemer/Menden (ots)

Derzeit sucht die Polizei nach einer 80-jährigen aus Menden. Zuletzt wurde sie am gestrigen Dienstag, gegen 15:00 Uhr, im Bereich der Shell-Tankstelle an der Hauptstraße in Hemer gesehen. Die Vermisste könnte sich möglicherweise in einer gesundheitlich gefährlichen Situation befinden.

Die Gesuchte (FOTO) ist ca. 155cm groß, schlank, hat schwarze, schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Lederjacke mit Pelzkragen, einer schwarzen Hose mit silbernen Stickern, weiß-lilanen Schuhen sowie einer schwarzen Kappe bekleidet. Der Gang der Gesuchten wird als leicht vornübergebeugt und langsam beschrieben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter Polizeinotruf 110 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell