POL-MK: Polizei sucht nach vermisstem 40-jährigen Halveraner

Altena (ots) - In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte den Refill-Brunnen am Haus der Altenaer Baugesellschaft in der Kirchstraße beschädigt. Verschiedene Zeugen hörten oder sahen am Samstag zwischen 1 und 1.30 Uhr drei Männer, die an dem Trinkwasser-Spender rissen. Einer der aggressiv wirkenden jungen Männer hatte einen Vollbart und war schwarz gekleidet. Einer war blond, ein anderer braunhaarig. Der Schaden an der Anlage wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei ...

mehr