POL-MK: Vermisste 23-Jährige aus Menden

Menden/Dortmund (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 23-jährigen Mendenerin. Sie verließ am 02.04.2022 nach einem Streit mit ihrem Freund dessen Wohnung in Dortmund in unbekannte Richtung. Zuletzt gesehen wurde sie am selben Tag am "Dortmunder U". Eine Eigengefährdung kann nach Würdigung der Gesamtumstände derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste (FOTO) ist 1.65m groß, schlank und hat kurz rasierte dunkelbraune Haare. Am rechten Handgelenk hat sie ein Tattoo mit dem Symbol einer Jungfrau. Zuletzt trug sie eine Jeans, Turnschuhe und einen langen schwarzen Wintermantel.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte unter Polizeinotruf 110 oder an jede Polizeidienststelle. (schl)

