Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisste 17-Jährige aus Iserlohn

Iserlohn (ots)

Seit dem 31.03.2022 wird die 17-Jährige Natalia D. vermisst (Foto). Sie verließ am Abend eine betreute Wohngruppe am Pastorenweg in Iserlohn mit unbekanntem Ziel.

Am gestrigen 07.04.2022 nahm die Vermisste zuletzt über ein Handy einer Passantin am Kölner Hauptbahnhof Kontakt zu Angehörigen auf. Die Vermisste wirkte auf die Frau stark verwirrt und ängstlich. Die Gesuchte entfernte sich nach dem Telefonat in unbekannte Richtung, ohne auf angebotene Hilfe einzugehen. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist geistig nicht in der Lage Entscheidungen zu treffen oder Situationen richtig einzuschätzen. Sie ist ca. 165m groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und trug zuletzt einen grauen Pullover sowie eine Jeanshose.

Die Vermisste könnte sich auch weiterhin, womöglich in Begleitung eines jungen Mannes, im Bereich Köln aufhalten. Wer hat sie gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte unter 110 an den Polizeinotruf. (schl)

