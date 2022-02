Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisste 62-jährige Frau

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einer 62-jährigen Frau: Silvia E. hat am Samstagmorgen vermutlich gegen 7.30 Uhr zu Fuß die Wohnung in der Innenstadt verlassen und ist seitdem verschwunden. Am Nachmittag haben sich die Verwandten an die Polizei gewandt. Alle bisherigen Suchmaßnahmen haben zu keinem Erfolg geführt. Ein Mantrailerhund hat ihre Spur an der Christuskirche verloren. Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Die Vermisste ist 1,68 Meter groß, kräftig, hat kurze, graue Haare. Sie trug bei ihrem Verschwinden einen blauen Steppmantel mit Fellkapuze, schwarze Schaftstiefel und eine schwarze Umhängetasche aus Leder. Sie nimmt Medikamente. Eine akute Eigengefährdung ist nicht auszuschließen. Wer hat die Gesuchte am Samstag oder am heutigen Sonntag gesehen? Hinweise bitte direkt an den Polizeinotruf 110! (cris)

