POL-MK: Bei Raubüberfällen genutzte Schusswaffe sichergestellt

Iserlohn/Menden (ots)

Nachtrag zur Meldung Raubserie im MK - Festnahmen (17.2. - 18.15 Uhr und 22. Februar - 14.02 Uhr). Nach weiteren Ermittlungen hat die Polizei am gestrigen Mittwoch die bei mehreren Raubüberfällen genutzte Schusswaffe sichergestellt. Es handelt sich um eine ältere, scharfe Sportwaffe vom Typ Walther, Kaliber 22. Drei Tatverdächtige im Alter von 22, 45 und 24 Jahren wurden am Donnerstag vergangener Woche festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht, mindestens sechs Raubüberfälle auf Tankstellen und Geschäfte in Iserlohn und Menden begangen zu haben. Die Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Taten des Trios, laufen. Weitere Angaben sind derzeit nicht möglich. (cris)

