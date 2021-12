Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster 13-Jähriger

Halver (ots)

Die Polizei sucht nach einer vermissten 13-jährigen Schülerin aus Halver. Kim N. sollte am gestrigen Montag gegen 7 Uhr in den Bus zur Schule einsteigen. In der Schule ist sie jedoch nicht angekommen. Kim ist 1,64 Meter groß und stämmig. Sie trug am Montagmorgen eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe mit Rosa an den Fersen und vermutlich eine schwarze Adidas-Jogging-Jacke. Außerdem hatte sie eine kleine, braune Handtasche dabei. Die Polizei startet eine umfangreiche Suche und bittet um Hinweise unter der Notrufnummer 110! Wer hat die Schülerin gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? (cris)

