POL-MK: Polizei sucht 36-jährigen Mendener.

Menden/Märkischer Kreis (ots)

Wer weiß, wo sich Andreas D. aufhält? Seit dem frühen Morgen sucht die Polizei des Märkische Kreises einen 36 jährigen Mann, der auf der Platten Heide wohnt. Der 190 cm große, 100 kg schwere Mann hat auffällig rote Haare, eine sehr helle Haut und ein sichtbare Narbe am Kinn. Der Andreas D. ist lediglich mit Shorts und Crocs bekleidet. Zuletzt wurde er in der Kleingartenanlage Klingelbach in Fröndenberg gesehen. Da eine Fremd/- und Eigengefährdung bei der Nichteinnahme seiner Medikamente nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei bei Erkennen des Andreas D. um Anruf unter der Notrufnummer 110. Anlage: Foto von Andreas D.

