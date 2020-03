Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Seniorin

Balve (ots)

Wer kann Hinweise geben?

Seit dem gestrigen Abend, etwa gegen 18 Uhr, sucht die Polizei in Balve eine 90 jährige Seniorin. Frau Clementine Busche war in einer Seniorenresidenz im Bereich der Hauptstraße zuletzt gegen 16:30 Uhr vorstellig gewesen. Im Anschluss daran war sie etwa gegen 18 Uhr im Bereich Am Sonnenhang letztmalig gesehen worden. Von hier verliert sich ihre Spur.

Personenbeschreibung: 165 cm groß, schlank, graue kurze lockige Haare, hellgraue Steppjacke, dunkle Hose, Schirm. Die Polizei hat im Laufe des Abends und der Nacht bereits eine größere Suche mit Hunden ergebnislos durchgeführt. Die Suche wird heute wieder fortgeführt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Busche machen kann, möge sich bitte mit der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung setzen.

Anlage: Foto der Vermissten

