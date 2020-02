Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehören diese Schilder?

Werdohl (ots)

Am 01.02.2020, gegen 23.40 Uhr, kam es im Werdohler Ortsteil Kleinhammer zu einem versuchten Diebstahl aus einer Gaststätte. Die Täter wurden jedoch von Zeugen beobachtet und flüchteten. Auf der Flucht ließen sie zwei Metallschilder zurück, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor an einer anderen Örtlichkeit entwendet wurden. Es handelt sich hierbei um Metallschilder in der Größe 30x21 cm, die auf Hunde auf dem Grundstück hinweisen (Fotos). Die Schilder konnten bisher keiner Tatörtlichkeit zugeordnet werden. Wer kann Angaben zur Herkunft bzw. dem Besitzer der Schilder machen?

Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

