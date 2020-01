Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 33-jährige Frau wird vermisst

Werdohl (ots)

Die Polizei sucht nach einer Vermissten: Seit dem 7. Januar wird die 33-jährige Madeleine Griehl vermisst. Sie wohnt eigentlich in Nordhessen, hielt sich jedoch zuletzt bei ihrer Mutter in Werdohl auf. Sie ist schlank, war mit einer grauen Daunenjacke und schwarzen Adidas-Schuhen bekleidet und trug eine braune Lederhandtasche mit sich. Alle bekannten Anlaufadressen sind negativ. Die Frau hat gesundheitliche Probleme, deshalb ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Hinweise bitte an jede Polizei-Dienststelle.

