POL-MK: Durstige Einbrecher/ Diebe/ Falscher Ableser

Iserlohn (ots)

Durstige Diebe schlugen am Mittwoch oder Donnerstag in der Südstraße zu: Sie zertrümmerten eine Fensterscheibe einer Gaststätte, durchwühlten den Küchenbereich und tranken aus mehreren Flaschen. Der Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro.

Ab der Düingser Mühle haben sich Unbekannte Zugang zu einer freistehenden Gartenhütte verschafft. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte an der Ortlohnstraße und an der Bremsheide Autofenster eingeschlagen. An der Ortlohnstraße wurden aus einem grauen Toyota Corolla ein portables Garmin-Navigationsgerät und der Fahrzeugschein gestohlen. An der Bremsheide ging der Täter offenbar leer aus und hinterließ nur den Sachschaden. Am Donnerstag zwischen 11.30 und 15.30 Uhr wurde an der Zimmerstraße eine Arbeitstasche aus einem Firmenwagen entwendet. In der Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag, steckten Schlüssel und diverse Papiere sowie das Frühstück des Fahrers.

An der Straße Lechscholte erbeutete ein Dieb eine Dose Kaugummi und einem Rosenkranz. Der Unbekannte öffnete am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht eine Garage und durchsuchte einen Pkw.

Eine 70-jährige Iserlohnerin hat am Donnerstag einen Anruf eines angeblichen Stadtwerke-Mitarbeiters bekommen. Der Anrufer behauptete, er müsse Zählerstände kontrollieren und wollte einen Termin abstimmen. Die Seniorin war misstrauisch und verwies auf den Nachmittag: Dann sei der Sohn zu Hause. Der anfangs sehr freundliche Anrufer wurde immer ungehaltener und legte schließlich einfach auf. Eine Nachfrage bei den Stadtwerken ergab, dass es derzeit keine solche Ablese-Aktion gebe. Deshalb erstattete die Seniorin Anzeige wegen eines versuchten Betruges.

