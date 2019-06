Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs, Polizei sucht Zeugen für Sattelschlepperdiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Montag, 10.06.2019, gegen 01:35 Uhr, versuchte ein unbekannter Einbrecher sich Zugang über eine Balkontür in ein Haus an der Schulstraße zu verschaffen. Der 27 jährige Wohnungsinhaber traf den Einbrecher im Garten an und verfolgte diesen über die Treppen des Balkons in den Garten. Der Unbekannte flüchtete über die Nachbargärten und der Einbruch blieb glücklicherweise im Versuchsstadium stecken. Es entstand Sachschaden. Personenbeschreibung: männlich, ca. 185 cm groß, dunkle gekleidet, Kapuzenpullover, Sportschuhe mit heller Sohle, schmale Statur

Einbrecher in Eisdiele Am 08.06.2019, gegen 03:30 Uhr, drang ein unbekannter Einbrecher über eine Glasschiebetür in eine Eisdiele am Rathausplatz ein. Durch Zeugen konnte der Täter auf der Flucht beobachtet werden. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,75 m groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose Fluchtrichtung des Täters sei fußläufig in Richtung Martin-Niemöller-Straße gewesen. In weiteren Verlauf sei der Täter über die Friedrichstraße in nord-westliche Richtung geflohen.

Sattelzugmaschine geklaut Im Tatzeitraum vom 08.06.2019 - 10.06.2019 entwendeten unbekannte Lkw Diebe von der Bräuckenstraße abgestellte Sattelzugmaschine DAF/H4EN§ mit dem amtlichen Kennzeichen MK-ST 332. Die Zugmaschine war am Seitenstreifen abgeparkt.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

