Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Krad-Kontrollen

Meinerzhagen (ots)

Polizeibeamte waren Sonntag in einem groß angelegten Einsatz auf mehreren überörtlichen Straßen in Meinerzhagen unterwegs. Schwerpunkt: Geschwindigkeits- sowie technische Kontrollen. Wir fassen hier die Ergebnisse zusammen:

Auf der Nordhelle (L707) wurden 612 Fahrzeuge (davon 134 Kräder) durch das Messfahrzeug registriert. 86 Verkehrsteilnehmer waren schneller wie die erlaubten 60 km/h (davon 13 Kräder). Die Spitzenreiter (allesamt Motorräder) hatten 122, 120 und 110 km/h auf dem Tacho und wurden unmittelbar von den Einsatzkräften angehalten. Die beiden schnellsten Raser dürfen sich auf eine Geldbuße von 240,- EUR, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte im Verkehrszentralregister einstellen.

Auf der L539 bei Hösinghausen wurden 1263 Verkehrsteilnehmer (davon 206 Kräder) überprüft. 148 waren schneller als 70 km/h (21 Kräder). Rekordhalter: Ein Motorradfahrer aus Remscheid mit 145 km/h. Der Bußgeldbescheid wird 440,- EUR Geldstrafe, 2 Monate Fahrverbot und 2 Punkte beinhalten.

Elf Motorradfahrer mussten die Beamten anhalten, weil sie im Streckenverlauf das Überholverbot missachtet hatten. Fünf davon kamen aus den Niederlanden und mussten direkt vor Ort jeweils 100,- EUR Bußgeld als Sicherheitsleistung zahlen. Bei der technischen Kontrolle kamen außerdem elf weitere Kradfahrer mit abgefahrenen Reifen hinzu.

Auf der Marienheider Straße fuhren 1334 Verkehrsteilnehmer am Messfahrzeug vorbei (165 Kräder). 91 Fahrer waren schneller wie 50 km/h (13 Kräder). Der Schnellste aus Ennepetal war Kradfahrer und fuhr mit 90 km/h in die Kontrolle, was mit 160,- EUR, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkten geahndet wird.

Erfreulicherweise wurde bei keinem der Motorräder eine technische Manipulation an der Abgasanlage festgestellt.

Auf der Anfahrt in den Einsatzraum nach Meinerzhagen fuhren die Polizisten über die A45 Richtung Frankfurt. Der Fahrer eines Porsche Cayenne drängelte mehrere Verkehrsteilnehmer beiseite, in dem er dicht auffuhr und Warnblinkanlage sowie Lichthupe betätigte. Genau das versuchte er jedoch auch bei einem Zivilfahrzeug der Polizei. Ohne lange zu Zögern überholte er die Polizisten rechts. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Siegener zur Rede. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Nötigung.

