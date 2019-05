Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe nehmen Werkzeuge mit

Menden (ots)

Einbruch in Gartenlaube Zum Schlehdorn Innerhalb der letzten vier Tage verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Holzanbauschuppen eines Gartenhauses in der dortigen Kleingartenanlage. Die Täter stahlen diverse Werkzeuge, eine Kreissäge und eine Bohrmaschine. Der Versuch, in das angrenzende Gartenhaus einzubrechen scheiterte. Hier entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Kleingartenvereins nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

