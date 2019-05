Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher DVD-Dieb

Kierspe (ots)

Beim Anblick eines Streifenwagen gab ein Mann am Donnerstag in der Kölner Straße Fersengeld: Er bog ab auf eine Treppe. Die Beamten nahmen den äußerst nervös wirkenden Mann am Kamperbach in Empfang. Er hatte einen Einkaufstrolley und eine Tüte bei sich, beides vollgepackt mit DVDs. Woher der 41-jährige Kiersper die Scheiben hat, war nicht herauszufinden. Möglicherweise hat er sie bei einem "Nachbarn" aus der Garage "mitgenommen". Die Polizei stellte die DVDs sicher und schrieb eine Anzeige wegen des Verdachts eines Diebstahls.

