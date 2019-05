Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Werdohl (ots)

Aus einem Auto, das an der Goethestraße parkte, wurden am Mittwoch zwei Smartphones und eine Geldbörse gestohlen. Die Geschädigten hatten zwei männliche Personen an ihrem Wagen beobachtet, die möglicherweise mit dem Diebstahl zu tun haben könnten. Der erste Verdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat schulterlange, dunkle Haare, ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet. Die zweite beobachtete Person ist etwa gleichaltrig, hat kurze blonde und eher lockige Haare mit blonden Spitzen. Sie trug vermutlich eine helle Sweatjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

