POL-MK: Einbruch und Einbruchsversuch angezeigt

Einbrecher machen reichlich Beute In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag brachen bislang unbekannte Einbrecher in einen Getränkemarkt an der Nottebohmstraße ein. Neben diversen Spirituosen, Süßigkeiten und Zigaretten klauten die Täter auch von der dortigen Paketstation diverse DHL Pakete. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro an der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Nottebohmstraße nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Einbrecher scheitern Herscheider Landstraße Innerhalb der letzten Woche nutzten unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in ein dortiges Haus einzubrechen. Die Terrassentür hielt auf Grund von Sicherungsmaßnahmen dem Ansinnen der Täter stand, die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude und hinterließen Sachschaden.

