Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen vier Fahrräder

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag vier Fahrräder aus dem Carport eines Hauses am Büscherweg. Bei den Rädern handelte es sich um vier Mountainbikes vom Typ Bulls in den Farben anthrazit/grau/rot/weiß, anthrazit/schwarz/silber, anthrazit/grün/weiß sowie anthrazit/lila/orange/weiß. Hinweise zum Verbleib der Räder nimmt die Polizei Meinerzhagen entgegen.

