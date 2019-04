Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher festgenommen

PKW-Aufbrecher gesucht

Kierspe (ots)

Ebenfalls am Freitag, 12.04.2019, gegen 22:10 Uhr, kletterte ein mutmaßlicher Einbrecher über den umzäunten und gesicherten Außenbereich eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße. Hierbei wird er von Zeugen beobachtet, die die Polizei informieren. Nach dem Verlassen des Geländes durch eine Tür läuft er in Richtung Birkenweg davon. Ein 41-jähriger Kiersper konnte bei der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Offenbar machte er keine Beute. Am Zaun entstand Sachschaden. Er muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahls verantworten.

In Rönsahl wurde in der Immanuel-Kant-Straße in der Zeit vom 10.04. - 12.04.2019 ein gelber Skoda Citigo beschädigt. Die Täter zerstörten die hintere Seitenscheibe und durchsuchten das Fahrzeug Sie nahmen jedoch nichts mit.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

