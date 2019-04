Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei des Märkischen Kreises

Menden (ots)

Streit eskaliert

Am heutigen Montag gegen 12:36 Uhr kam es zu einer familiären Auseinandersetzung in einer Wohnung im Süden Mendens. Der zunächst verbale Streit eskalierte, und der 28jährige Sohn verletzte seine 54jährige Mutter mit einer Stichwaffe tödlich. Anschließend informierte er die Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Mordkommission Hagen haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Aktualisiert am 08.04. um 15:09 Uhr.

