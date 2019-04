Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Ladendieben

Werdohl (ots)

Die Polizei sucht nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Supermarkt an der Inselstraße nach drei Tatverdächtigen. Die Tat fand statt am 30. November 2018 gegen 17.25 Uhr. Während einer der drei Männer die Umgebung absicherte, nahmen die beiden anderen Tatverdächtigen drei Bart- bzw. Haarschneider aus den Regalen. Sie öffneten die Verpackungen und versteckten die Geräte in den Innentaschen ihrer Jacken. Alle anderen Möglichkeiten, die Täter zu finden, sind ausgeschöpft. Deshalb hat das Amtsgericht Hagen jetzt die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Werdohl an unter Telefon 02392/9399-0.

