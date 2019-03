Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kompletträder gestohlen

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag demontierten Unbekannte die Komplett-Räder eines Fahrzeugs in der Goethestraße. Als der Fahrer am Donnerstag gegen 6.45 Uhr zu einer Garage kam, stand sein Opel Insignia komplett ohne Räder auf dem Unterboden. Unbekannte hatten die vier Stahlfelgen mit zwei älteren und zwei neuen Winterreifen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

