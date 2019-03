Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch/ Geldwechseltrick

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben am Montagmorgen versucht, in ein Schnellrestaurant an der Oststraße einzudringen. Sie beschädigten die Scheibe des Außenschalters.

Eine hilfreiche 74-jährige Meinerzhagenerin wollte am vergangenen Donnerstag einem Unbekannten ein paar Münzen wechseln. Am Ende hatte sie ein paar Scheine weniger. Die Senioren war gegen 13 Uhr gerade dabei, sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Derschlager Straße einen Einkaufswagen zu holen. Da sprach sie ein etwa 50-jähriger Mann an und fragte sie, ob sie zwei Euro wechseln könne. Im Verlauf des Gesprächs kam er so nah an die Frau heran, dass er ihr unbemerkt Scheine aus der Börse ziehen konnte. Erst nach dem Einkaufen an der Kasse bemerkte sie das Fehlen des Geldes. Der Unbekannte trug einen dunklen Mantel und hatte dunkle, kurze Haare. An mehr kann sich das Opfer nicht erinnern.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

