Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bierflasche gegen Linienbus geworfen - Scheibe zerdeppert

Werdohl (ots)

Am Mittwoch um 23.09 Uhr zerdepperte ein Unbekannter mit einer Bierflasche die Scheibe eines vorbeifahrenden MVG-Linienbusses. Der Bus der Linie 61 war gerade von Busbahnhof in Richtung Bahnhofstraße losgefahren. In Höhe des Busbahnhofs standen zwei Personen am Rand und warfen eine Bierflasche gegen den Bus. Eine der hinteren Seitenscheiben ging dabei zu Bruch. Zeugen beobachteten zwei 18- bis 20-jährige junge, etwa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer. Der eine hatte schwarze Haare und einen dunklen Vollbart und war mit Basecap und weißem Kapuzenpulli bekleidet. Der zweite Mann trug ebenfalls ein Basecap über seinen blonden Haaren.

