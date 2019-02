Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstifter und Einbrecher unterwegs

Menden (ots)

Brandstifter in Gewächshaus Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Donnerstag, 21.02.2019, in der Zeit vom 17:15 Uhr-17:35 Uhr unberechtigterweise Zutritt zu einem leerstehenden Gewächshaus am Blumenweg. Hierbei setzten der/die Täter ausgetrocknete, auf dem Boden liegende Gegenstände in Brand. Hierbei schmolz teilweise die Plastiküberdachung des Gewächshauses. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Einbrecher in Gaststätte Unbekannte Täter gelangten durch die Hintertür in eine Gaststätte an der Hauptstraße. In der Gaststätte durchsuchten die Einbrecher in der Nacht vom 20.02. zum 21.02.2019 die Räumlichkeiten und Behältnisse. Das gefundene Bargeld aus dem Thekenbereich nahmen die Täter mit.

Einbrecher suchen Beute in Bauwagen Fröndenberger Straße Im Tatzeitraum 20.02./21.02.2019 schlugen Unbekannte an einen Bauwagen das Fenster ein und durchsuchten diesen. Witterungsbedingt nahmen die Täter einen Heizlüfter mit. Der Sachschaden ist eher gering.

Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

