Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern

Lüdenscheid (ots)

Knapper Straße Unbekannte Täterversuchten in der Zeit vom 15.02. - 19.02. in eine Frauenarztpraxis an der Knapper Straße einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Umfeld der Praxis nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell