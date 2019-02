Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Räuber in Juweliergeschäft

Kierspe (ots)

Am heutigen Tag, gegen 12:00 Uhr, betreten zwei maskierte männliche Personen ein Juweliergeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße. Sie bedrohen die anwesenden Mitarbeiterinnen verbal. Als ein weiterer Anwesender im Verkaufsraum erscheint, kommt es zu einem Handgemenge mit den Tätern. Einer der in die Flucht geschlagenen Täter dreht sich noch im Geschäft um und schießt auf den 55 jährigen Geschädigten. Das Opfer wird glücklicherweise nur leicht verletzt, die Täter fliehen ohne Beute in die Dr.-Deisting-Straße. Hier besteigen sie einen Opel mit Dortmunder Kennzeichen und flüchten bislang unerkannt.

Täterbeschreibung: Beide Täter männlich Nr. 1: Männlich, weißes Tuch, dunkelblonde, kurze, gegelte Haare, dunkles Oberteil, dunkle Jeans, Schusswaffe Nr. 2: Männlich, 22-25 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, grünes Tuch, grauer Kapuzenpulli, Kapuze auf, blonde bis hellblonde kurze Haare, helle Jeans

Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern und/oder dem flüchtigen Fahrzeug mit Dortmunder Kennzeichen in der Dr.-Deitsing-Straße machen

