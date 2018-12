POL-MK: Verteiler für Satelittenanlage entwendet

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Willertshagen aus einem Schuppen in der Nacht vom 02.12.18 auf den 03.12.18 einen in zwei Meter Höhe an der Wand angebrachten Verteiler für eine Satelittenanlage. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen (Tel. : 9099-0) entgegen.

