POL-MK: Radfahrer stützt und fährt von dannen

Hemer (ots) - Polizei sucht Zeugen Am gestrigen Tag, Donnerstag, 05.07.2018, gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mendener Straße Höhe 69. Ein 27 jähriger Hemeraner beabsichtigte mit seinem blauen BMW in eine dortige Grundstückseinfahrt abzubiegen. Ein entgegenkommender LKW Fahrer hielt an, um das Abbiegen zu ermöglichen. Zeitgleich kam ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg fahrend und durch den Lkw verdeckt ebenfalls dem abbiegenden Hemeraner entgegen. Dieser "verbremste" sich und stürzte auf die Motorhaube des BMW. Der Radfahrer beschimpfte den Pkw Fahrer, stieg auf und fuhr in Richtung Hemer davon. Der Geschädigte und die Schäden auf der Motorhaube blieben an der Unfallstelle zurück. Fahrerbeschreibung des flüchtigen Radfahrers: - 40 bis 45 Jahre alt - kräftige Statur - 190 bis 200 cm groß - trug Fahrradhelm, graues T-Shirt, dunkle Hose - schwarz-grünes Fahrrad, Mountainbike, möglicherweise Elektrofahrrad

Hinweise zum Fahrradfahrer nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0 oder das Verkehrskommissariat in Menden (02373 - 9099 - 7121) entgegen.

